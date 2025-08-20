La Directora de Cultura, María Delia Achetoni, y la delegada de Alvear Oeste, Jimena García, invitaron a la comunidad a participar del 2° Festival del Cantor Cuyano, que se desarrollará el próximo sábado 23 de agosto, desde las 21 horas, en el Club Ferrocarril Oeste.

La delegada Jimena García señaló que esta segunda edición busca afianzarse como una tradición en el distrito, incorporando además un concurso de recitados criollos.

“Este año tratamos de imponer el festival en el distrito con una vuelta de rosca que será el concurso de recitados criollos. Se abrieron inscripciones durante todo agosto y, aunque tenemos pocos inscriptos, son muy prometedores, así que seguramente será una linda sorpresa para el público”, comentó.

Asimismo, García adelantó que el evento contará con un homenaje especial: “Vamos a tener un festival con homenaje a Carlitos Hernández Nieto, con una grilla artística muy linda, festejando al cantor cuyano y coincidiendo además con el Día del Folclore. Será una jornada súper cuyana y de nuestras raíces”.

Por su parte, la directora de Cultura, María Delia Achetoni, destacó la importancia de la participación comunitaria y explicó que el ingreso será con una caja de leche larga vida como contribución solidaria.

“Queremos que todos puedan participar. Habrá música cuyana y folclórica, con artistas como Esencia, el Ballet Municipal, Nico Bello, Los Trovadores del Sur, Alfredo Sepúlveda y un gran homenaje a Carlitos Hernández Nieto. Nos emociona también que al concurso de recitado se hayan sumado niños y adolescentes, porque significa que los jóvenes se están entusiasmando con nuestras raíces y nuestro baile tradicional”, expresó Achetoni.

El festival, que comenzará a las 21 horas en el Club Ferrocarril Oeste, promete ser una velada llena de música, danza, tradición y memoria cultural, reafirmando la identidad cuyana en el corazón de Alvear Oeste.