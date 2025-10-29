La Dirección de Servicios Públicos informa a la comunidad que, a partir del día 3 de noviembre, la recolección de residuos Tipo A (residuos domiciliarios) se llevará a cabo los días lunes, miércoles y viernes.

Esta medida tiene como finalidad optimizar los recursos disponibles, mejorar la eficiencia del servicio y promover el cuidado del ambiente, en el marco de las políticas públicas de gestión sostenible que impulsa la Municipalidad de General Alvear.

Se solicita a los vecinos respetar los días y horarios establecidos, colocando los residuos en bolsas adecuadas, dentro de canastos visibles y protegidos de los animales, a fin de garantizar un servicio más ordenado y eficiente.

La colaboración de toda la comunidad resulta fundamental para mantener un entorno limpio, saludable y sustentable. Gracias por su colaboración.