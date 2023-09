COMPRAR SIN IVA: CÓMO ARRANCÓ EN MENDOZA

IVA y promos: «Todo suma»

Una recorrida por algunas cadenas permite comprobar que hay expectativa y algo de desinformación.

Con bastante escepticismo después de comprar por casi $11.000, María (75) cuenta: «Más vale que sabía lo del IVA, lo estaba esperando. Pero vengo de comprar en una farmacia y no me lo hicieron. Ojalá que ahora me devuelvan los 2 mil y pico que corresponden».

En los carros predominan alimentos y bebidas, seguidos en cantidad por artículos de limpieza e higiene. El personal de algunas cadenas, presto a evacuar dudas siempre que dispongan de la respuesta indicada más allá del monto máximo de $18.800 como beneficio.

«A los clientes se les aclara que es un monto mensual, y sin restricciones en cuanto a los productos ni tarjeta de débito. Pero indudablemente falta información», argumenta Carina Pilot, gerenta de MKT de Blow Max, uno de los mayoristas más concurridos, que intenta traccionar el consumo con acciones propias, como el crédito fiscal los lunes y un descuento de hasta el 40% en carnes todos los jueves, que ahora se acumulan al nuevo beneficio.

La responsable comercial evita hacer un balance de los primeros dos días de reintegro del IVA porque «a esta altura del mes la gente empieza a cuidar el poco dinero que le queda, habrá que ver a comienzos de octubre. Pero en esta situación todo suma».

Frente a la inflación ¿sirve?

Entre los súper el desfile no parece ser más intenso que cualquier otro día de la semana.

Maximiliano Bardini, de Casa Segal, coincide en que «no se ha comunicado bien, o falta información. Sin embargo, a la hora de comprar la mayoría se inclina por alimentos e higiene personal, en un momento en el que la venta en cantidad de unidades es un 40% menor que el año pasado por la inflación».

Justamente, el fenómeno del crecimiento galopante de precios ha hecho que el ticket de compra promedio en puntos de venta masivos de Mendoza oscile entre los $6.000 y $10.000 ($20.000 entre los mayoristas), con lo cual es previsible que la ayuda que para el Gobierno puede ser devolver el IVA termine licuándose rápidamente.

En el medio, la devaluación del 22% del 14 de agosto hizo mella en las nuevas listas de precios, sobre todo de las grandes marcas. Algunas de ellas, como Unilever y Arcor aplicaron un 25% seguido de un leve recorte que para los comerciantes no alcanzó a compensar.

«Sirve el reintegro del IVA para la inflación que tenemos? Creo que no tanto, porque será por un par de meses y el bolsillo de la gente ya viene perdiendo y va a seguir perdiendo con la evolución de precios cuando termine», acota el encargado del local, donde a diferencia de otras cadenas la estrategia comercial no incluye días de promociones con descuentos sino «tratar de que los precios se mantengan lo más bajos posibles».

Por lo pronto, lo cierto es que las categorías de productos alcanzadas por la devolución del 21% IVA son las siguientes:

Productos lácteos; aves, huevos, productos de granja; frutas, legumbres, y hortalizas frescas; pan, productos de confitería y pastas frescas; azúcar; aceite y grasas; café, té, yerba mate y otras infusiones, especias y condimentos (sal incluida); productos y subproductos de molinería; frutas, legumbres y cereales secos y en conserva y frescas; fiambres y embutidos; carnes rojas, menudencias y chacinados frescos y pescados; productos de almacén y dietéticas; productos farmacéuticos y de herboristería; y cosméticos, productos de tocador y de perfumería.

