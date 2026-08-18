CAVA se prepara para vivir una nueva fecha de su calendario anual en General Alvear, con actividades previstas para el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto.

En diálogo con FM VIÑAS el referente de CAVA, Pablo Olguín, destacó que se trata de la segunda fecha de cuatro programadas durante el año: ‘la primera tuvo lugar en Potrerillos y, de cara a las próximas, la organización analiza realizar una tercera en la zona de Valle de Uco y cerrar el calendario en San Rafael’, comentó.

Las actividades comenzarán el viernes, en el marco de una degustación de vinos organizada por el Municipio donde los asistentes podrán disfrutar también de la exposición de vehículos clásicos.

El sábado por la noche en Bodega Faraón se realizará la presentación de la tradicional rifa del club: ‘este año tiene como premio principal un BMW 320 modelo 1989, seis cilindros y carrocería coupé, el vehículo adquirido en Buenos Aires se encuentra en excelente estado de conservación y representa una nueva apuesta de la institución por mantener viva la pasión por los autos clásicos’, agregó Olguín.

Durante esa jornada también se desarrollará la charla previa a la carrera de regularidad y se concretarán las acreditaciones de los participantes.

El domingo, desde las 09:30 h los vehículos estarán expuestos para el público y posteriormente comenzará la carrera de regularidad, que recorrerá distintos distritos del departamento.