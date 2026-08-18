El mapa muestra que en el sur de Mendoza la tierra tiene «cicatrices» o grietas profundas en la corteza terrestre llamadas fallas geológicas activas (las líneas marrones). Cada punto marrón representa un epicentro, es decir, el lugar exacto donde ya ocurrió un sismo en el pasado.

Las fallas principales cerca de la región

Falla Las Malvinas – Cerro Negro: Es la línea más larga y cercana al centro de la imagen. Es una de las más importantes de la zona porque tiene actividad geológica relativamente reciente (del periodo Holoceno).

Fallas El Jilguero, Valle Grande y Aisol: Son estructuras paralelas ubicadas más hacia el oeste (hacia la montaña) que ayudan a liberar la presión que ejerce la Cordillera de los Andes.

Sistema de fallas Cerro Tordillo: Se ubica más al sur/sudoeste.

¿Qué significa esto para General Alvear y cuál es su peligrosidad?

General Alvear está asentado sobre una zona plana (la cuenca aluvional) y no tiene una falla geológica activa pasando justo debajo de la ciudad. Las estructuras más cercanas son el extremo sur de la Falla Las Malvinas y el sistema de Cerro Tordillo.

En la zonificación del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sur mendocino tiene un nivel de peligrosidad sísmica moderada (Zona 2). Es menor en comparación con el Gran Mendoza o San Juan (Zonas 3 y 4), donde los sismos son más frecuentes y de mayor magnitud.

Aunque el origen del temblor no sea local, los sismos que se generan en las fallas de San Rafael o Malargüe se sienten en Alvear. El riesgo principal radica en cómo responden los suelos blandos o arenosos y las construcciones antiguas o no sismorresistentes ante las vibraciones que viajan desde esas fallas.

Fuente: Sergio Sendra