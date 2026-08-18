La Dirección de Educación de la Municipalidad de General Alvear puso en marcha, por primera vez, el concurso “Docente del Año”, una iniciativa que busca reconocer y visibilizar el compromiso, la dedicación y el trabajo que los docentes realizan tanto dentro como fuera de las aulas.

Esta propuesta fue confirmada por el Director de Educación Jose Morán: ‘la participación será para docentes de cinco niveles educativos, es decir inicial incluyendo maternales, primario, secundario, superior y educación especial’, detalló.

El objetivo es poner en valor aquellas trayectorias, proyectos y acciones que representan un aporte significativo a la comunidad educativa y que muchas veces implican un esfuerzo adicional por parte de los docentes.

La selección de candidatos estará a cargo de cada institución educativa: ‘las escuelas podrán elegir al docente que consideren que se destaca por sus proyectos, actividades, compromiso y aporte a la comunidad’, en caso de que existan varios docentes que reúnan estas características, la institución podrá definir el representante mediante una votación interna.

Una vez seleccionado, la escuela deberá completar un formulario de Google y presentar además una carpeta de dos hojas en la Dirección de Educación, explicando los motivos por los cuales considera que ese docente merece participar del concurso.

El plazo para completar el formulario se extendió hasta el 28 de septiembre, mientras que la documentación deberá ser presentada ante la Dirección de Educación hasta el 4 de septiembre.