LAS 13 PERSONALIDADES QUE RECIBIERON LA DISTINCIÓN SANMARTINIANA 2026

El tradicional reconocimiento, que la Casa de las Leyes otorga desde 1993, premió este año a quienen dejaron una huella y llevaron su nombre gracias a sus aportes, talentos y trayectorias al servicio de la comunidad. Recibieron sus estatuillas de manos de los legisladores, luego de haber sido postulados por distintas instituciones públicas y privadas.

La Legislatura realizó la Asamblea Legislativa en conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín y entregó la Distinción Legislativa General Don José de San Martín 2026 a 13 personalidades de la provincia. La ceremonia fue presidida por la vicegobernadora Hebe Casado y contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi , legisladores de ambas Cámaras, autoridades, familiares y allegados de los distinguidos.

Este premio constituye uno de los reconocimientos más tradicionales de la Legislatura provincial. De acuerdo con la Ley 6010, busca poner en valor la trayectoria y la práctica de valores altruistas y solidarios de ciudadanos mendocinos que se hayan destacado por sus actividades y contribuciones en la provincia.

En esta edición, los candidatos fueron evaluados y seleccionados por la Comisión Bicameral Sanmartiniana junto con un jurado integrado por el Mgter. Sebastián Ladrón de Guevara, director de Industrias Creativas de la Subsecretaría de Cultura; la Mgter. Viviana Ceverino, representante de la Universidad Nacional de Cuyo; y la profesora Mirta Díaz, representante del Círculo de Periodistas de Mendoza.

Durante la ceremonia, la vicegobernadora agradeció el trabajo realizado por los integrantes del jurado y les entregó los correspondientes certificados por su participación en el proceso de evaluación y selección.

Los 13 distinguidos

Las distinciones fueron distribuidas en cinco áreas, de acuerdo con el ámbito en el que cada personalidad desarrolló su trayectoria:

Artes

Cristina Isabel Pasero

José Aquiles Lardone

Servicio a la Comunidad

Marcelo De Benedictis

Juan Omelanczuk

Nilda Griselda Pacheco

Oscar Alberto Alcaraz

Educación

Irma Tahan

Stella Maris del Carmen Campi

Alberto Piattelli

Teresa Carolina Stocco

Ciencia y Tecnología

Emilio Antonio Bullones

Jorge Orlando Isaguirre

Deporte

Mario Roberto Delpodio

Reconocimiento a estudiantes por las estatuillas

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el reconocimiento a los estudiantes y al equipo docente de la Escuela N° 1482 “Tomás Alva Edison”, quienes participaron en el diseño y elaboración de las Estatuillas Sanmartinianas 2026.

La iniciativa incorporó además un componente de sustentabilidad, ya que las piezas entregadas a los distinguidos fueron confeccionadas con material reciclado. De esta manera, el homenaje al legado sanmartiniano sumó una mirada vinculada al cuidado del ambiente y al compromiso de las nuevas generaciones.

Durante la ceremonia también se destacó especialmente el compromiso y la dedicación de la comunidad educativa que participó en la elaboración de las piezas.

La jornada concluyó con la presentación musical de la Banda de la Policía de Mendoza “Cabo 1º Gustavo Ramet”, que interpretó la Marcha de San Lorenzo y la tradicional cueca “Los Sesenta Granaderos”, como broche de oro para una ceremonia destinada a reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, realizan aportes significativos al crecimiento y desarrollo de Mendoza.