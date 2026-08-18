Un grupo familiar fue asistido luego de protagonizar un vuelco con una camioneta Chevrolet S10 en la noche del martes, sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 696, en el paraje Canalejas, Bowen.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas y motivó la intervención de personal de la Comisaría 46ª, que acudió al lugar tras tomar conocimiento del siniestro vial.

Según manifestó el conductor, identificado como G. A. G., de 59 años, el vehículo circulaba desde San Rafael con destino a La Pampa cuando habría sufrido la rotura de uno de los neumáticos traseros. Esta situación habría provocado que perdiera el dominio de la camioneta, que terminó volcando sobre la banquina.

En el rodado también viajaban K. A. J., de 54 años, y A. G., de 19 años. Los tres ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal de Salud del paraje Canalejas.

De acuerdo con la información policial, ninguno de los ocupantes presentó lesiones de gravedad. El conductor sufrió escoriaciones leves como consecuencia del accidente.

Tras el vuelco, trabajó en el lugar personal de Policía Científica y Policía Vial, que realizó las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Además, al conductor se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue de 0,000 g/l.

La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes, mientras se procura establecer con precisión las causas que provocaron el vuelco.