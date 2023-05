En la presentación de la Lista 501 A llevada acabo en Bowen la noche del martes, el precandidato a Intendente Alejandro Molero se diferenció de la gestión actual y afirmó que no prometerán proyectos imposibles.

«Venimos a decirles que nos vamos a matar trabajando para marcar una huella, vamos a gobernar desde cada rincón del departamento», expresó el precandidato. «Las promesas electorales quedaron en el camino, en el medio de una crisis no hay tiempo de generar expectativas con proyectos que no se van a concretar, se creía que la solución de nuestros problemas pasaban por esos mega proyectos que hoy no están. No vamos a hablar de hacer huevo en polo ni que vamos a tener el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica», apuntó.

«Vamos a trabajar para recuperar para recuperar las oportunidades de todos, con las ganas, la fe y el compromiso», prometió Molero y recordó «históricamente esta fue una tierra de oportunidades para quienes venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial, como mis abuelo; esto sigue siendo tierra de oportunidades y no nos pueden hacer creer hay que irnos para creer».

‘Jany’ se dirigió a la comunidad pidiendo que no se dejen atemorizar. «Dejaremos una huella profunda en los cuatro años que nos toque gobernar, porque vamos a gobernar. General Alvear se va a transformar desde la política, que nadie confunda estas palabras. Que ningún empleado municipal amenace diciendo que cuando lleguemos vamos a correr a todos».

«Vamos a vivir en un departamento que nos va a dar alegría recorrerlo, vamos a hacer todo para vivir mejor porque nos lo merecemos. Hay una gran deuda con la sociedad, trataremos de marcar un antes y un después desde le primer día de gestión», sentenció.

Por último, Molero expresó; «me he capacitado desde hace muchos años. En el colegio secundario torturaba a mis compañeros diciendo que yo iba a ser Intendente y lo voy a ser porque tengo un gran equipo de personas trabajando».

Vallejos, G.