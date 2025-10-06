En la madrugada de este miércoles, alrededor de las 4:30 horas, se registró un robo en un local comercial ubicado en la intersección de las calles Paso de Los Andes y Belgrano.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 14, el hecho fue alertado mediante un llamado al 911, que daba cuenta de daños en la vidriera del comercio.

Al arribar al lugar, el personal policial constató el rompimiento del vidrio frontal y entrevistó al propietario del negocio, identificado como F. M., de 29 años, quien manifestó que había cerrado el local alrededor de las 21:00 horas del martes.

Los delincuentes, aún no identificados, ingresaron tras romper la vidriera y sustrajeron perfumes, billeteras, gorras y riñoneras de distintas marcas y modelos.

La Oficina Fiscal de General Alvear trabaja en la investigación del hecho para dar con los responsables y recuperar los elementos sustraídos.