La Municipalidad de General Alvear abrió este lunes el período de preinscripción para los jardines maternales municipales, que estará vigente del 6 al 17 de octubre para el primer orden de prioridad, según informó el director de Educación, Prof. José Morán.

La comuna cuenta con siete jardines maternales: cuatro ubicados en la Ciudad, uno en San Pedro Del Atuel, uno en Alvear Oeste y otro en el barrio Zangrandi. La preinscripción inicial está destinada a los hijos de empleados municipales, docentes y a niños que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUT). En caso de que el niño se encuentre en un proceso diagnóstico, se requiere un certificado médico del especialista que lo atiende.

El segundo orden de prioridad se abrirá del 20 al 31 de octubre e incluye a los niños que vivan cerca del jardín o cuyo padre tenga su domicilio laboral próximo. Para realizar la inscripción, los padres deberán presentar el DNI del niño y del tutor, una fotocopia del acta de nacimiento y, en caso de corresponder, el CUT. La inscripción se realiza directamente en cada jardín en los horarios de la mañana.

Morán destacó que los jardines no solo cumplen una función educativa, sino que se han convertido en un espacio social y comunitario. “En barrios como Zangrandi se brinda apoyo escolar, cursos para mamás y actividades que involucran a la familia. También trabajamos con áreas de Salud, Obras Públicas y Servicios, abordando las necesidades sociales de cada comunidad”, explicó.

El director de Educación también resaltó las mejoras en infraestructura y equipamiento de los jardines, así como la implementación de la pedagogía Montessori en cuatro de los siete establecimientos, contribuyendo al desarrollo integral de los niños y al fortalecimiento de la relación con las familias.

Por otra parte, Morán celebró el éxito de los cursos de capacitación lanzados recientemente por la municipalidad, con más de 1.100 inscriptos, destacando que General Alvear se está consolidando como un polo educativo para jóvenes y adultos de la región, incluyendo participantes de Río Negro, La Pampa, San Luis y otros puntos de la provincia. Además, adelantó que la próxima semana se lanzarán nuevas carreras universitarias virtuales y gratuitas, ampliando la oferta educativa en la ciudad.

“La educación en General Alvear no solo se centra en los niños, sino también en ofrecer oportunidades de formación continua para toda la comunidad. Estamos trabajando para posicionar a la ciudad como un polo educativo regional”, concluyó Morán