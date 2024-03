OFTALMÓLOGOS DE MENDOZA ALERTARON QUE LA DEMANDA DE ATENCIÓN YA CAYÓ EL 30% POR LA CRISIS

El presidente de la entidad, Enrique Gandolfo reconoció a Diario UNO que «estamos atravesando una situación muy difícil porque el aumento en las prepagas no se trasladó a nuestros aranceles, estamos cobrando con tres o cuatro meses de atraso y hay una baja muy importante en la demanda de pacientes«.

Gandolfo estimó que por la recesión las consultas cayeron el 30% y reclamó: «Necesitamos que haya una mesa de diálogo de todos los sectores, tanto del público, como del privado porque las obras sociales y prepagas ya no están cumpliendo su función, toda vez que los pacientes tienen que afrontar el pago de una consulta y parte de los tratamientos oculares porque nosotros tenemos nuestros insumos todos dolarizados«.

Desde la implementación de la consulta médica en Mendoza, la especialidad también comenzó a solicitarle a los afiliados de obras sociales y prepagas el pago de parte de las prácticas como cirugías, expresado en dólares.

«Es un problema para nosotros tenerle que pedirle al paciente que cubra parte de los insumos para una cirugía, pero la realidad es que la gran mayoría de los insumos con los que trabajamos están dolarizados y no lo están cubriendo las financiadoras del sistema», admitió el profesional.

No hay un valor uniforme de copago para las intervenciones y prácticas y van de los 50 dólares a los 100 dólares, es decir desde los 50.000 pesos como base.

El pago de las obras sociales, luego de tres o cuatro meses después de haber atendido a un paciente y el cobro de la consulta y la práctica generaron un impacto negativo en el consultorio de los oculistas porque hay pacientes que ya no se están haciendo atender.

«Hay muchos profesionales que ya no están recibiendo ni obras sociales ni prepagas porque no encuentran una solución a lo que estamos viviendo. Esto perjudica a los médicos y también a los pacientes que no pueden elegir el profesional que quieren o hacerse los tratamientos que necesitan. Es muy delicado lo que estamos pasando», alertó.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, desde la implementación de la consulta médica o el honorario ético se incrementó el 15% la demanda en el sistema público, aunque desde el privado consideran que es muy mayor por la merma en la demanda.

Diario Uno