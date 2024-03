Combatir la informalidad y la promoción de la Fiesta Nacional de la Ganadería fueron algunos de los temas que se abordaron en la reunión con Carlos Weiner, director de la Zona Sur del Ente de Turismo Mendoza.

El funcionario del Emetur participo de la reunión de comisión directiva de la Cámara de Alvear en la que se explayó sobre las tareas que se están llevando adelante junto a los prestadores de servicios turísticos.

Entre el amplio temario que se abordó, desde la específica de Turismo de la entidad, se planteó la problemática de la informalidad en el sector que se transforma en una competencia desleal.

“Es muy importante la presencia de Carlos Weiner aquí porque es un referente del turismo de Alvear y más ahora que ocupa este nuevo cargo”, dijo Adrián Rossi, presidente de la específica de Turismo y acto seguido agregó: “Ha sido una extensa charla, muy productiva y siempre hay cosas para plantear. En esta oportunidad hablamos sobre una preocupación que tenemos todos los prestadores que hacemos turismo y es que ha proliferado mucho la parte informal, Carlos tomó nota al respecto y se está movilizando”.

Al respecto, el director de la Zona Sur de Emetur consideró que las acciones que se están llevando a cabo buscan transparentar las actividades combatiendo la ilegalidad para garantizar y proteger tanto a los emprendedores como a los consumidores.

“Los prestadores turísticos debidamente habilitados cumplen con sus obligaciones fiscales y de servicios, lo que les permite ofrecer un servicio de calidad y brindar garantías a los clientes. Por el contrario, aquellos que operan en la clandestinidad no paga impuestos, no paga servicios, y no ofrecen ningún tipo de seguridad ni protección al consumidor”, sostuvo.

“A su vez, también el cliente debe aprender que si pasa algo en algún momento en un emprendimiento habilitado tiene a quien reclamarle, hay un seguro, hay una empresa, hay una responsabilidad que está detrás, hay un municipio, hay un Ente de turismo que se encarga de controlar”, sostuvo Weiner.

El funcionario también indicó que al combatir la informalidad también se apunta a evitar que los turistas caigan en engaños “es tan importante el prestador de servicios como el consumidor y nos interesa que no sea estafado”.