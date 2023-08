La concejal se refirió a los proyectos tratados en pos de brindar más apoyo y seguridad a la ciudadanía, en concreto habló sobre detectores de monóxido de carbono en viviendas, becas deportivas y el peligro de canes en la vía pública.

En primer término, Hebe Katzer explicó que durante el 2020, a raíz de victimas por intoxicación de monóxido de carbono (CO), solicitó estadísticas sobre cuántas muertes por intoxicación habían en el departamento “pero no fue posible recibirlas ya que no se consiguieron”.

Esta situación motivó a realizar un Proyecto de Resolución en donde se pide la instalación de detectores de monóxido de carbono en viviendas construidas por el IPV. En las últimas horas se conoció que el Instituto Provincial de la Vivienda comenzará a incorporar estos detectores en los comedores de nuevas viviendas, “es muy positivo que esta política quede establecida porque las víctimas son muchas y es importante poder controlar el monóxido de carbono”, expresó.

Proyectos en el HCD

Durante la semana se trataron en Comisión distintos temas, de entre los que destaca las becas deportivas. Katzer señaló que “el día martes se mantuvo una reunión con el Director de Deportes, quién ya tenía en mano el proyecto. Se trataron distintos puntos para poder darle aprobación en la próxima Sesión”, además detalló “se trata de un programa de becas en donde habría una evaluación que evaluaría a deportistas profesionales y amateurs en crecimiento, de todos los deportes”. Los requisitos para acceder a estas ayudas incluyen la representación del departamento en distintas competencias o eventos deportivos y participar en eventos locales y brindar clínicas deportivas en General Alvear.

Por otro lado, durante una Banca del Ciudadano participó una protectora de animales con el fin de tratar la problemática de canes en la vía pública. “Esta problemática se trata de educación y de ser responsables con las mascotas. Se puso en mesa muchos temas como el registro de ‘perros peligrosos’ que existe pero no mucha gente viene a inscribirlos, también se habló de poner en funcionamiento otro quirófano pero no hay personal”. La concejal Hebe Katzer insistió en que “las protectoras son fundamentales en el departamento, pero se requiere una mayor organización y trabajo para que cada proyecto que surja sea eficiente”.