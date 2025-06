En una conferencia de prensa encabezada por el Secretario de Hacienda, Jorge De Nardi, y el Director de Agricultura, Agustín Anzorena, el municipio de General Alvear brindó detalles sobre el Sistema de Lucha Antigranizo, en respuesta a versiones difundidas en redes sociales que cuestionaban el aporte económico de la comuna al fideicomiso provincial.

Agustín Anzorena inició la conferencia aclarando que el mensaje viralizado recientemente en San Rafael contenía “información falsa y tendenciosa”. Explicó que el fideicomiso para la lucha antigranizo fue conformado con un aporte provincial de 1.800 millones de pesos —ya transferidos en su totalidad—, mientras que San Rafael debía aportar 1.060 millones (de los cuales ha pagado 887 millones) y General Alvear, 530 millones (de los cuales ha abonado 457 millones).

“Siempre fuimos cautelosos con este tema, que es muy sensible, y evitamos politizarlo. Pero en los últimos días, desde sectores opositores de San Rafael, se lanzó una campaña con mentiras burdas, como decir que Alvear debe 590 millones cuando el compromiso era de 530”, señaló Anzorena. “Alvear siempre fue el que impulsó sostener el sistema. Desde San Rafael solo reaccionaron cuando el granizo afectó Monte Comán. Si nos hubieran apoyado desde el principio, los daños allí hubieran sido mínimos”, afirmó.

Anzorena también enfatizó que la deuda actual no pone en peligro la continuidad del sistema, ya que el servicio de lucha antigranizo concluyó el 11 de abril. “Lo que sí puede peligrar es el futuro del sistema si seguimos tratando con actores políticos que solo buscan chicanas y no colaboran en forma genuina”, advirtió.

Por su parte, el Secretario de Hacienda Jorge De Nardi brindó un detalle exhaustivo de los aportes realizados por General Alvear. Indicó que el municipio ha transferido un total de 457.819.256 pesos al fideicomiso, de los cuales 257 millones provienen de la tasa por uso del espacio aéreo y 200 millones de recursos propios del municipio.

De Nardi explicó que los fondos recaudados por los vecinos a través de la factura de energía —mediante las cooperativas Cecsagal y COSPAC— no alcanzan a cubrir el total del compromiso, por lo que la comuna ha tenido que complementar con recursos genuinos. «Sabíamos que el aporte de los usuarios no iba a ser suficiente desde el inicio. Por eso el municipio se comprometió a cubrir la diferencia», aclaró.

Sobre un documento atribuido a Mendoza Fiduciaria que menciona una supuesta deuda de Alvear superior a los 500 millones de pesos, De Nardi fue contundente: “Ese documento no es fidedigno. Se habla de un aporte de 1.500 millones que no tiene sustento técnico ni contable. No hay manera que estemos debiendo 590 millones si el compromiso era de 530”.

Finalmente, ambos funcionarios ratificaron que la ordenanza que habilitó la recaudación a través de la factura eléctrica será dada de baja automáticamente una vez se cubra el monto total del sistema. “No vamos a recaudar un peso de más. Esto fue un compromiso político y financiero claro del intendente y de toda la gestión. Que los vecinos estén tranquilos”, concluyó Anzorena.