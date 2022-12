Así lo confirmaron tanto el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, como el diputado del PRO, Gustavo Cairo, impulsor de cambios en la reglamentación de la RTO en Mendoza. En Mendoza aguardan definiciones del Consejo Nacional de Seguridad Vial para firmar la resolución por la que los vehículos de hasta 7 años la podrán hacer cada 24 meses.

Luego de las gestiones hechas ante el Consejo Nacional de Seguridad Vial, el Gobierno estaría a las puertas de implementar cambios en las exigencias de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). En los primeros meses del 2023 se podría firmar una resolución para que en Mendoza los vehículos que tengan entre 3 y 7 años de antigüedad puedan hacer la RTO cada dos años.

‘Lo estuve hablando con el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, y el Gobierno pretende aplicar en breve una resolución para pedir lo mismo que se exige en el decreto reglamentario nacional: esto es que haya 3 años de gracia para los autos 0 km, y que los que tengan hasta 7 años de antigüedad lo pueda hacer cada 24 meses. El resto deberá hacerlo anualmente como se hace ahora’, puntualizó el legislador.

Ese cambio es lo que había planteado el Gobierno provincial en la Asamblea del Consejo Nacional de Seguridad Vial que se hizo a fines de noviembre en Posadas, Misiones.

‘Esa modificación es la que podría hacerse, porque nosotros no podemos cambiar unilateralmente las condiciones de la RTO porque es una ley nacional a la que nosotros adherimos. La oblea que se emite es nacional y si nosotros hacemos cambios tiene que estar certificados por la Agencia de Seguridad Vial, porque de otra manera la oblea no sería válida en el resto del país, ni en los países limítrofes. Por eso ya iniciamos las gestiones y esperamos poder implementarlo en breve, probablemente en los primeros meses, pero no depende de nosotros’, advirtió el titular de Servicios Públicos, Natalio Mema.

Es que si bien el cambio de reglamentación en Mendoza se haría sólo con una resolución firmada por Mema, en el Gobierno no quieren quedar off side, ni avanzar con modificaciones con las que luego haya que dar un paso atrás.

Sucede que si bien el decreto reglamentario nacional de la RTO establece que los vehículos de entre 3 y 7 años podrán hacerla cada dos años, en la última Asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial, que se hizo a fines de noviembre pasado en Posadas, Misiones, sólo Mendoza y Santa Cruz pidieron plegarse a esa exigencia el resto de las provincias se inclinaron por exigir que todos los vehículos de más de 3 años la hagan anualmente. Por tanto en Mendoza aguardan esas definiciones de la agencia nacional para no avanzar en vano, si es que pudiera modificarse el decreto nacional por la presión de la mayoría de las provincias.

‘Pasa que la reglamentación de la provincia es más restrictiva incluso que lo que establece el decreto reglamentario nacional que ya prevé que los vehículos de hasta 7 años puedan hacerla cada 24 meses. Con lo cual con modificar esa resolución bastaría para modificar la reglamentación y la implementación en Mendoza’, insistió Cairo, en una reciente charla que mantuvieron con Mema.

Pero más allá de la autorización nacional a flexibiliar la RTO en Mendoza, al Gobierno le preocupa generar incertidumbre o especulación en los 280.000 mendocinos que ya hicieron la RTO en este primer año en que se exigió con sanciones a quienes no la tuviesen y también entre los que aún no acuden a realizarla.