Todavía se esperan $500 millones y créditos con tasa cero y meses de gracia que había anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa. Desde su entorno aseguran que falta poco tiempo para terminar de materializar la ayuda.

La emergencia hídrica y las altas temperaturas siguen haciendo mella en los cultivos que ya fueron afectados por las heladas tardías en la provincia durante el mes de octubre. Tras la puesta en marcha de diversos programas locales de auxilio (entre otros, para sostener el empleo), los productores primarios señalan que los fondos que comprometió la Nación aún no aparecen.

Fabián Ruggeri, nuevo presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi), comentó que el panorama de cierre del año es muy complejo y que el horizonte de cara a 2023 está signado por la incertidumbre. Porque los 5.000 productores que integran esta entidad no han podido rearmarse luego de las repetidas heladas que afectaron a sus viñedos el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Ruggeri explicó que el golpe de las contingencias climáticas sobre la producción fue muy importante y que, en una situación casi inédita, muchas plantas se han secado. Pese a que se anticipa una cosecha menor con un serio impacto en los precios (por el faltante de uva), algunas variables aún no pueden anticiparse para determinar la pérdida.

A las críticas se sumó el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, quien comentó que la Nación aún no transfirió fondos comprometidos para ayudar a los productores: ‘No se ha transferido absolutamente nada. Ayer (lunes) recibí una comunicación desde la Nación por la cual nos ofrecían 300 millones de pesos y eso no es nada para la ayuda que necesitamos, para el tremendo daño que hubo con las heladas’.

Ante esta problemática, los productores aguardan que se materialice la ayuda que había comprometido el Ministro de Economía de la Nación en su visita a Mendoza el 7 de noviembre. Sergio Massa anunció entonces, desde la sede del INTA, que se implementaría una línea de créditos ‘a 18 meses, a tasa cero a través del Banco Nación y del BICE’, y otra ‘a 50 meses, con tasa fija al 48% y 18 meses de gracia’. Si bien también se anunciaron $ 1.500 millones en Aportes No Reembolsables (ANR), luego se aclaró que para Mendoza serían solo $500 millones por medio de convenios con la provincia y los municipios.

ESTADOS Y AUXILIOS

Durante el mientras tanto, el jueves 22 de diciembre la provincia depositó la ayuda económica destinada a subsidiar a los productores que vieron afectados en más de 50% sus cultivos por las heladas. Emilce Vega Espinoza, directora general de Empleo y capacitación, afirmó: ‘Se contempló una asistencia económica de $34.740 a micro, pequeños y medianos productores agrícolas, contratistas, trabajadores registrados y desocupados. En esta primera tanda, hemos invertido $53 millones para aquellas personas que completaron su documentación’.

Desde la Nación, por su parte, el 21 de diciembre cerró la inscripción para las empresas mendocinas afectadas por la emergencia agropecuaria para participar en el programa REPRO 3, a través de una línea específica. La medida asistirá a los productores con una asignación de $30.977 (que equivale a la mitad del salario mínimo vital y móvil de diciembre de 2022), por trabajador en relación de dependencia (activa) y esta ayuda se extenderá por un periodo de cuatro meses.

La mendocina Gabriela Lizana, integrante del ministerio de Economía de la Nación, explicó que en la actualidad ‘las líneas que se comprometieron como Aportes No Reembolsables (ANR), en Mendoza están a la firma de los Municipios’. La Directora del BICE Fideicomisos SA agregó respecto a los créditos blandos que ‘las líneas que vienen del Banco Nación y el BICE, ya están en instancias de aprobación de los respectivos directorios’. Además señaló que ya está activa la línea crear, con una buena tasa para la inversión productiva.

Lizana comentó que ‘hay que tener en cuenta que se intenta ayudar a amortiguar la falta de recursos que el productor tendrá para cubrir los costos de producción del año próximo, ya que lo que se esperaba cosechar en febrero-marzo no lo tendrá o lo tendrá en menor magnitud’. La funcionaria puntualizó que son fondos para ayudar en el periodo 2023 y el problema es que el sector viene mal desde hace un tiempo y ‘la helada lo tomó muy mal parado’.

RECLAMOS Y ACCIONES

Gabriela Lizana, referente además de la Asociación de Productores del Oasis Este (Aproem), al hablar sobre las gestiones ante la Nación destacó que ‘Mendoza nunca presentó nada, es la única provincia que no presentó solicitud y tampoco la rechazó formalmente’. La dirigente aclaro que los recursos nacionales van a estar disponibles para colaborar con suplir en parte el daño causado y las mermas de la cosecha.

Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, comentó: ‘A nivel provincial, sé que se activó el Recuperagro, pero no tengo un monitoreo ni una evaluación de los resultados’. Recordó que cuando los productores se reunieron con el gobernador pidieron que la ayuda no tuviera como límite las 20 hectáreas, ‘porque era una medida que no abarcaba a toda la gente que tuvo problemas’.

Aún cuando hay créditos del Fondo de Trasformación y Crecimiento (FTYC), Sosa expuso que son atractivos pero hay que sacar cuentas a ver si el productor lo puede aprovechar. El dirigente agregó que ‘a nivel nacional funciona el programa Repro, que está en proceso de inscripción para aquellos productores que ingresaron a partir de la referencia geográfica que el INV le entregó al Ministerio de Trabajo’.

Recordemos que en Mendoza las heladas tardías dejaron un saldo 8.200 denuncias por daños en la dirección de Contingencias Climáticas. Sobre las estimaciones que ha realizado el estado, de las 92.527 hectáreas afectadas, con diferentes niveles de afectación, 63.095 hectáreas del total corresponden al cultivo de la vid (de ellas, hay 30.911 con daños al 100%) y 29.432 hectáreas a montes frutales (de las cuales, 20.885 fueron afectadas al 100%).