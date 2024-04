Latorre ejerce al mismo tiempo como ministra de Energía y Ambiente y directora de YPF.

Cuatro legisladores y ex legisladores de Mendoza se presentaron en la Oficina de Ética Pública para realizar la denuncia contra la ministra. Se trata del ex candidato a gobernador del FIT, Lautaro Jiménez, junto al diputado provincial Jorge Difonso, y los ex senadores provinciales Víctor da Vila y Marcelo Romano.

Fue el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien determinó que Jimena Latorre ocupe el sillón que le corresponde a Mendoza en el directorio de la petrolera estatal YPF. El doble cargo que ocupa generó polémicas y críticas.

“Ocupa dos lugares en el Estado, uno como ministra de Ambiente y Energía y el otro como directora de YPF”, comenzó explicando el diputado por La Unión Mendocina Jorge Difonso y continuó “para nosotros es una contradicción absoluta porque, en su rol como ministra, debe velar por el cuidado de los recursos de naturales de la provincia y no puede ser ella quien controle los intereses de la petrolera”.

Además, Difonso apuntó contra Cornejo quien habría asegurado que “los denunciantes son los antimineros de siempre”: “El Gobernador debe explicar por qué tomó esta decisión porque los que siempre nos vemos perjudicados somos los mendocinos”. Por último cuestionó que “por qué en Mendoza el combustible se paga a costos muy elevados siendo una provincia productora de petróleos”.

G. Vallejos