En duros términos, el candidato a gobernador del Partido Verde, Mario Vadillo, le reclamó al intendente de Las Heras, Daniel Orozco, que le devuelva el dinero que le sacó a los mendocinos con las fotomultas, luego que este mediodía el jefe comunal anunciara que desactivará el polémico sistema de multas automáticas, que funcionaba en el Acceso Norte y otras calles principales del departamento.

“Que Orozco devuelva la plata de las chorromultas que le robó a los 80 mil mendocinos en los últimos años, con un sistema tramposo, no validado ni verificado, que no permitía ejercer el derecho de defensa o descargo y que bloqueaba la renovación de la licencia de conducir hasta que no se pagaba”, disparó Mario Vadillo ante la novedad.

Vadillo fue uno de los primeros dirigentes político que militó y cuestionó el sistema de fotomultas durante los últimos años y cuyo final ahora anuncia Orozco.

Sin embargo, el candidato a gobernador del Partido Verde aseveró que “Orozco es un caradura, ahora que se le prende fuego su gobierno con los escándalos de corrupción, aprietes y abusos, anuncia la eliminación de las chorromultas en la puerta de las elecciones”.

Vadillo insistió en que “durante años estafaron a la gente con este sistema que ahora dan de baja, con esto no alcanza, el municipio tendría que hacer la cuenta y devolverle a todos los multados que están registrados el dinero que les arrebató”.