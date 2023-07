Concejales de diferentes sectores se encuentran trabajando en un proyecto que apunta al crecimiento del deporte en nuestro departamento

El sábado pasado se hicieron presentes en «Puntos de Vista» los concejales Hernán Climent (UCR) y Hebe Katzer (PJ) para hablar de los diferentes proyectos que ambos partidos políticos están llevando a cabo, en primer lugar comenzaron hablando de un proyecto que se trato en el HCD (Honorable Concejo Deliberante) y luego detallaron el trabajo en conjunto que se esta desarrollando, en este caso tiene que ver con el deporte local.

Asimismo el concejal Hernán Climent destaco lo que es trabajar con partidos políticos diferentes: ‘cabe destacar esto porque buscamos los concesos necesarios en la política para estar cada día un poco mejor, la comunicación entre bloques es buena, las diferencias partidarias existen y se defienden pero sobre todo se pone arriba de la mesa la sala de convicción, proyectos y discusiones de los alvearenses y tratamos que sea lo mas maduro posible, no hay conceso si no hay dialogo, no somos tantos alvearenses como para no ponernos de acuerdo, es una ciudad con vida de pueblo, nos conocemos todos y conocemos hasta las necesidades que tenemos, diferimos en los puntos de vistas muchas veces pero el final siempre es el mismo que es buscar el bienestar de la gente’

Con respecto al trabajo sobre el deporte local, se tiene en vista realizar la próxima semana una clínica de futsal, sobre esto Hebe Katzer dijo: ‘todo lo que tiene que ver con fútbol pasa por la liga alvearense, en este momento el presidente es Homero con quien tuvimos una Reunión, todo esto surge en una Reunión que se hizo en Villa Atuel, hay un sector de Alvear que esta avocado al deporte, lo comente con Hernán y desde ese momento nos pusimos en campaña para poder desarrollarlo, desde el consejo deliberante que pone una parte para la organización, dirección de deportes, la liga luego contactamos a Fernando Álvarez que es un profe de 61 años que ha dado su vida por el futsal junto a Gustavo Juri, esta capacitación se va realizando a medida que el equipo vaya jugando, en este caso es una clínica y lo bueno es que se sumaron todos, es el 28 y 29 de julio, se hará por la noche, el viernes de 21:00 hs a 23:00 y el día sábado es de 10:00 a 12:00’