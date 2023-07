El gobernador felicitó al personal de Vialidad Provincial por haber intervenido en el reacondicionamiento de las rutas y reclamó por la falta de intervención del organismo nacional.

En las últimas semanas las inclemencias climáticas afectaron varias rutas de la provincia y provocaron el cierre del Paso a Chile, el cual volvería a habilitarse recién este viernes. En medio de estas complicaciones, el gobernador Rodolfo Suarez felicitó a Vialidad Provincial por el trabajo para despejar las rutas y apuntó contra Vialidad Nacional por no hacerse cargo de las tareas.

“Felicitaciones al personal de Vialidad Provincial por el compromiso y el esfuerzo para despejar y reacondicionar las rutas afectadas por las últimas inclemencias climáticas. Así lo han hecho en todo el territorio provincial, como en la RPN 226 de Malargüe”, destacó el mandatario provincial esta mañana a través de un mensaje de Twitter.

Posteriormente Suarez habló de la situación de las rutas tras participar de una entrega de viviendas en Rivadavia. Indicó que “las crecidas de los ríos fueron muy potentes y fuertes y han hecho daños importantes” tanto del lado argentino como del lado chileno.

“Por eso se han tomado todas las prevenciones necesarias para que no ocurra lo que ha ocurrido otras veces, para que los camiones no salgan de origen hasta que no se solucionen los problemas”, señaló.

Por otro lado, afirmó que desde la Provincia han hecho “muchos reclamos ante Vialidad Nacional, que es quien tiene competencia en esa ruta”. En el mismo sentido, la semana pasada desde el Gobierno provincial elevaron un pedido al Ejecutivo nacional para que gestione para la próxima apertura del paso al vecino país.

“Todo esto que nosotros estamos haciendo lo hacemos de buen oficio de la provincia para destrabar estas situaciones, pero espero que pronto se normalice”, concluyó el gobernador.