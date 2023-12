Con los altos pecios y el bajo consumo, el sector se encuentra en estado crítico.

Esteban Perfumo señaló que unos de los principales factores que afecta a los productores es “el precio del material de engorde que está en dólares y no es posible llegar a esos precios”. Además señaló que “si bien por el momento no hay problemas con la cantidad en los corrales, es posible que empiece a haber un faltante porque no se está reponiendo”.

La crisis afecta a los 4 sectores de la cadena: criadores, feedloteros, carniceros y abastecedores. “Nunca hemos vivido una situación similar porque siempre se veía algún sector beneficiado, en este caso no sucede porque a nadie le da los números”, sostuvo Perfumo.

La demanda ha disminuido tanto que ya no es posible mantener un equilibrio en el mercado. “El precio de la carne siempre vino por detrás de la inflación, esperamos que comience a repuntar así es posible notar una mejora pero las personas ya no compran como ante”, señaló el productor.