El Ministerio de Producción de Mendoza abrirá el próximo 25 de agosto las inscripciones para la nueva temporada del Fondo Compensador Agrícola, un seguro destinado a productores que puedan sufrir daños por granizo y heladas.

El plazo para adherirse se extenderá hasta el 20 de septiembre y las coberturas comenzarán a regir desde el día siguiente. El programa ofrecerá indemnizaciones de hasta $2.500.000 por hectárea para vid y frutales, según la alternativa elegida.

La temporada 2026/2027 incluirá 3 modalidades de protección. Los valores de las primas variarán de acuerdo con el cultivo, el nivel de cobertura y la ubicación de las propiedades.

Quiénes podrán adherirse al Fondo Compensador Agrícola

El programa está dirigido a productores inscriptos en el Registro de Uso de la Tierra que posean un máximo de 30 hectáreas bajo un mismo CUIT.

Para acceder, deberán haber actualizado sus datos antes del 31 de julio de 2026.

Además, el Gobierno estableció una condición excluyente para esta temporada: no podrán ingresar quienes hayan recibido indemnizaciones del Fondo Compensador en 3 o más oportunidades durante las últimas 5 temporadas.

Cuánto costará la cobertura contra el granizo

La primera alternativa cubre exclusivamente los daños provocados por el granizo. Para vid y frutales, contempla una indemnización máxima de $1.500.000 por hectárea.

Las primas por hectárea serán:

centro/norte: $20.000.

este: $50.000.

sur: $63.750.

Las coberturas contra granizo y heladas

La segunda modalidad ofrece una cobertura inicial contra granizo y heladas, con una indemnización máxima de $1.000.000 por hectárea.

Las primas quedaron establecidas en:

Centro/Norte: $33.750.

Este: $42.500.

Sur: $48.750.

La cobertura integral contra ambos fenómenos elevará la indemnización máxima hasta los $2.500.000 por hectárea.

En este caso, los productores deberán abonar:

Centro/Norte: $187.500.

Este: $250.000.

Sur: $300.000.

Qué cobertura tendrán los cultivos de hortalizas

Para las hortalizas, la indemnización máxima será de $200.000 por hectárea en cualquiera de las 3 modalidades.

Las primas serán de $8.750 en el oasis Centro/Norte, $10.875 en el Este y $13.250 en el Sur.

Los productores podrán descargar las boletas desde el portal web de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza. El aporte podrá cancelarse mediante un pago único o en 4 cuotas mensuales y consecutivas.

Tanto el valor de las cuotas como el de las indemnizaciones se actualizarán de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor. Quienes tramiten la adhesión mediante cooperativas o asociaciones obtendrán un descuento del 10%.

General Alvear cuestionó una cláusula del Fondo Compensador

La apertura de las inscripciones provocó críticas de la Cámara de Comercio de General Alvear, que rechazó la exclusión de los productores indemnizados en 3 o más oportunidades durante las últimas 5 temporadas.

La entidad consideró que la restricción representa un “doble castigo” para las familias rurales más expuestas a las contingencias climáticas: primero sufren las pérdidas provocadas por el granizo o las heladas y luego quedan privadas de la posibilidad de adherirse nuevamente al fondo.

La Cámara también cuestionó que los productores del Sur deban pagar primas más elevadas por el mayor riesgo climático de la región y, al mismo tiempo, puedan quedar excluidos por haber sufrido daños reiterados.

Al reclamo se sumó el malestar por el cese del sistema aéreo de lucha antigranizo. Según afirmaron sus autoridades, todavía no se concretó la promesa de destinar los recursos utilizados para los aviones a un seguro agrícola más robusto y al financiamiento de mallas antigranizo y sistemas de riego.

La institución advirtió que la falta de herramientas de mitigación y cobertura podría aumentar el abandono de fincas, las tierras improductivas y el desarraigo rural.