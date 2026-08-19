Mientras la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza investiga al sanrafaelino, Marcos Matías Montoya, por supuesta defraudación a inversores que le confiaron su dinero en dólares ante promesas de alta rentabilidad, se conoció que el mismo sujeto, en apenas 7 meses, emitió cheques sin fondos por una suma cercana a los 50 millones de pesos.

En paralelo a su “negocio financiero”, que hasta incluyó una oficina en un edificio de 9 de Julio y Coronel Suárez de San Rafael, Montoya libró 25 cheques que fueron rechazados por no tener fondos para enfrentar dichos pagos. Las operaciones, según averiguó Diario San Rafael, se efectuaron entre el 23 de octubre de 2025 y el 7 de mayo de este año, por un total de $49.884.000. Asimismo, se comprobó que Montoya no pagó ninguna de las multas que se le aplica a quienes emiten cheques sin fondos.

Vale recordar que el cheque se denomina “sin fondos”, cuando la cuenta bancaria de quien emite el documento no cuenta con el dinero necesario para respaldar el pago que pretende efectuar.

Los cheques librados por Montoya varían respecto a sus montos: van de los 590.000 pesos a los 5.000.000 de pesos, totalizando casi 50 millones los registrados a su nombre.

Montoya, que tiene antecedentes de este tipo, volvió a quedar en el ojo de la tormenta a partir de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza, acusado de haber montado una financiera y haber defraudado a muchos inversores que le confiaron su dinero en dólares, a cambio de promesas de altísima rentabilidad.

Se estima, en base a las denuncias que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza, que Montoya podría haber recibido entre 2 y 3 millones de dólares que no solo no “hizo rendir”, tal como les aseveró a las víctimas, sino que jamás los devolvió. Junto a él, habría actuado Federico Tamuch, quien se movía buscando “inversores” en la Ciudad de Mendoza. En la misma causa hay más involucrados, ligados a agencias de automóviles que podrían haber sido montadas para lavar activos.

Al día de hoy, se desconoce el paradero de Montoya y Tamuch. Ambos enfrentan responder ante la Justicia por sus presuntas maniobras fraudulentas, en virtud de las denuncias de inversores que les confiaron su dinero.

Fuente: Diario San Rafael