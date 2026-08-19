En diálogo con FM VIÑAS desde la firma «Los Gallegos» Fredy Llach aclararó la información que había circulado en un medio de San Rafael y generó preocupación entre trabajadores, clientes y vecinos de General Alvear.

Según expresó Fredy Llach los comentarios no tienen fundamento y provocaron inquietud, especialmente teniendo en cuenta la trayectoria de la firma en el sur de Mendoza y la cantidad de familias que dependen de su actividad.

En el caso de la sucursal de General Alvear donde actualmente trabajan 15 empleados, lo que representa el sustento de igual número de familias.

La firma lleva 30 años de presencia en la región y lejos de pensar en una reducción de su actividad, la intención es continuar fortaleciendo su presencia en el departamento.

De esta manera, desde la empresa aseguraron que la actividad continúa con total normalidad, desmintiendo los rumores que habían generado preocupación en los últimos días.