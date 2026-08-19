Durante una sesión del Concejo Deliberante de General Alvear Pilar Crespillo y Marcos Techeira realizaron fuertes planteos en defensa de los productores y cuestionaron las políticas impulsadas por el Gobierno provincial, particularmente en relación con el Fondo Compensador y la lucha antigranizo.

Techeira reclamó mayor participación y posicionamiento de los concejales ante temas que considera centrales para el desarrollo del departamento: ‘algunos ediles no fundamentan públicamente sus votos, pongámonos la camiseta del departamento’, sostuvo al remarcar la necesidad de recuperar la fortaleza productiva de General Alvear.

Además, planteó interrogantes sobre el futuro del recurso hídrico y cuestionó acuerdos vinculados con la empresa israelí Mekorot señalando que se necesita conocer qué impacto podrían tener a futuro sobre el manejo del agua.

Críticas por el Fondo Compensador

Por su parte, Pilar Crespillo centró su intervención en la situación de los productores y en la historia del seguro agrícola y el Fondo Compensador: ‘este sistema tuvo sus orígenes en General Alvear hace aproximadamente dos décadas a partir de las necesidades de pequeños agricultores afectados por contingencias climáticas y posteriormente fue perfeccionándose hasta convertirse en ley en 2018′, destacó.

En un tono crítico, apuntó contra funcionarios provinciales y reclamó medidas concretas para acompañar a los productores mendocinos: ‘la provincia está destruida, es muy difícil la situación que atraviesan los productores de distintos puntos de Mendoza, esta problemática no se limita a General Alvear’, declaró.

En ese contexto, mencionó los bajos valores de la uva y las dificultades para comercializar la producción: ‘rebélense a este Gobierno, porque ustedes van a ser los responsables’, expresó.

Ambas intervenciones coincidieron en un punto central que es la necesidad de defender la producción, fortalecer la representación de los intereses del departamento y reclamar respuestas concretas frente a la crisis que atraviesa el sector agrícola.