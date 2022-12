El presidente Alberto Fernández laudó en contra de la obra y solicitó nuevos estudios de impacto ambiental. Suarez dijo que eso se traduce en que la obra no se hará. Las repercusiones en el arco político local.

El presidente Alberto Fernández dictó este jueves el laudo arbitral solicitado por Mendoza debido a la controversia surgida en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) y ratificó la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del Río Colorado como condición para aprobar la construcción de la obra «Portezuelo del Viento».

La medida se dio de conformidad con lo dispuesto por el laudo arbitral anterior, dictado el 16 de enero de 2018 por el expresidente Mauricio Macri, informó el Ministerio del Interior.

Además, el mandatario instruyó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas a colaborar con el Coirco en la elaboración de los procedimientos técnico administrativos necesarios y de los términos de referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, los cuales deberán llevarse a cabo en un plazo de 60 días.

No obstante, tal como expresó en su cuenta de Twitter el gobernador Suarez, este laudo significa que la obra no se hará y que Mendoza no volverá a hacer los estudios de impacto ambiental que solicitan.