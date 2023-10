Tras el fallecimiento de Alberto Pérez Gasul, la Liga Sanrafaelina de Fútbol vivió días convulsionados. De hecho, la semana pasada trascendió que el Consejo Federal pidió la intervención de la entidad impulsando al árbitro Andrés Merlos como presidente de la mencionada liga. Con el correr de las horas, las aguas se tranquilizaron y se convocó a una reunión que tuvo lugar en la noche del martes. De la misma participaron los distintos consejeros de los clubes, quienes con sensatez y respetando el estatuto decidieron que asuma quien hasta ese entonces era el vicepresidente de la institución, Juan Enrique Bielli.

«Convoqué a todos los presidentes de los clubes de primera A y B con sus respectivos consejeros para darles precisiones sobre la actualidad de la Liga. Tras el fallecimiento de Alberto Pérez asumí como presidente tal cual lo marca Estatuto. El mismo señala que las autoridades tienen la potestad para convocar a asamblea. En ese sentido, se pautó tratar este tema en el mes de febrero que es cuando se realiza habitualmente la asamblea general ordinaria de la Liga. Ese día se va a elegir presidente y se van a presentar los balances para su aprobación», explicó Juan Bielli, actual presidente de la Liga Sanrafaelina de Fútbol.

Después se refirió a la postura que adoptó el Consejo Federal, el cual envió una misiva a la entidad tras fracasar en su intento de intervención y proponer, en un hecho inédito, como presidente al árbitro Andrés Merlos. «Mandaron una nota mediante la cual se solicita que expliquemos cuál es la situación institucional que transita la Liga. Entiendo por esto que quieren saber si estamos constituidos legalmente. A la misiva la contesté el miércoles. Me dieron un plazo de 24 horas para contestar. El señor Uretra me manifestó que su deseo era asumir como vicepresidente, mientras que en su defecto ante la ausencia de Andrés Merlos iba a ocupar la presidencia. No encontré fundamento alguno para que se proceda así, por lo tanto, la conversación entre nosotros duró muy poco. No me pareció muy regular ese planteo, por eso convoqué a todos los presidentes y a los consejeros. Me dieron su apoyo de forma unánime para que yo siga. Por otra parte, no tenía sentido hacer dos asambleas en el lapso de un mes, cuando ya está pautada la del mes de febrero», sostuvo Bielli.

Más tarde, fue consultado si piensa postularse a presidente. «Más allá del apoyo que recibí, es algo que quiero pensar. Tengo tiempo para decir. No obstante, soy una persona de bajo perfil y mi manera de trabajar es otra. Mi deseo es que se pongan en funcionamiento todas las comisiones mediante el consenso y el diálogo”, argumentó el experimentado dirigente del fútbol sanrafaelino.

A su vez, comentó los avales y requisitos indispensables con lo que deben contar los postulantes a la presidencia. «El postulante tiene que ser propuesto por un club. Debe ser argentino o naturalizado y mayor de edad con residencia en San Rafael, siempre que no sea miembro de la comisión directiva del club, en tal caso debe renunciar con 60 días de antelación», aclaró.

Para concluir, definió cuál es la realidad de la Liga sanrafaelina. «En lo que refiere a lo institucional y todo el papelerío, me encontré con una situación normal. Desde siempre me gustó intervenir en esas cuestiones, soy bastante cauteloso en ese sentido. En lo que refiere a la parte económica, estamos tratando de ponernos al día e interiorizándonos sobre la situación particular de cada club. Estamos trabajando con el tesorero en materia de investigación. Durante este tiempo voy a tratar de normalizar la Liga con la ayuda del resto de la comisión directiva y del consejo. Me intenté comunicar con el Consejo Federal y no he podido. El único canal de diálogo que hubo fue a través de esa nota intimatoria. De todas formas, cuento con el apoyo del resto de todas las Ligas de Mendoza, conversamos permanentemente con ellos», cerró.