Con el inicio de un nuevo año electoral, los distintos sectores políticos se encienden a lo largo del país.

«Con el Gobierno Nacional conducido por un sector político distinto al Gobierno Provincial aparecen posturas como la que encarna Javier Milei, que está en contra de todo pero no tiene ninguna propuesta alternativa. Estas situaciones le afectan a la política en general», propuso el presidente del PJ, Gustavo Illanes.

El nivel de violencia y de enojo crece, y el ambiente se enrarece ante situaciones como las se están viviendo. Gustavo asumió la presidencia del partido en diciembre del 2022. «Fue un gran desafío entrar en el PJ, tiene que ver con lo que uno aspira en la política».

«Desde el primer momento que asumí se planteo una cuestión que hablaba de legitimidad de nuestra función en la presidencia del partido porque no se pudo llegar a concretar una interna; habían dos posturas» desarrolló Illanes y explicó que «una de las listas que encabezaba se presentó con toda la documentación y papeles, la otra lista no logro completar los papeles; eso hizo que quienes no habían completado dicha documentación cuestionaran en cierta forma no haber podido participar en esa interna» y aclaró «no fue una decisión nuestra si no legal, al otro día que quedara la lista empezamos a llamar a los compañeros para explicar como había sido la situación para integrarlos».

«El justicialismo de Alvear tiene una gran atomización. Desde el poder tenemos herramientas para poder ordenar pero cuando eso no existe esta la persuasión mediante la palabra, por eso el liderazgo esta cambiando en el departamento», remarcó.

«El consejo partidario actual esta en la difícil tarea de reconstruir el peronismo sin perder a nadie, es una tarea dormida», sostuvo y remarcó «todos los días salimos y visitamos a los militantes en todas partes y con esa tarea, que requiere un gran esfuerzo,. El nivel de conflictos en el partido ha desaparecido de a poco, se ha convertido en un lugar de debate no de conflictos»