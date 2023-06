Este domingo 11 de junio son las elecciones PASO en Mendoza. En contacto con Te Digo Lo Que Pienso, el programa que conduce Ricardo Montacuto en Nihuil, el secretario de la Junta Electoral de Mendoza, Jorge Albarracín, detalló las actividades están prohibidas durante la jornada.

Siempre en la voz del secretario, se puntualizó que la venta de bebidas alcóholicas en forma exclusiva en los locales gastronómicos sí está prohibida, con lo cual no se puede «ir a tomar un trago». Además, desde las 8 hasta las 20 del domingo 11, es decir, dos horas luego de terminado el comicio, la venta de alcohol está prohibida en los comercios y supermercados.

Por otra parte, siempre es importante que los electores tengan presente qué se puede y qué no se puede hacer durante la jornada electoral.

Regla de los 80 metros.

«Lo que no se puede hacer es ningún acto de proselitismo, nada que le prive al elector el derecho de estar tranquilo. No se lo puede comprometer ni molestar en el momento de votar. Ni propaganda, ni cartelería. En este sentido, la boleta única limita muchas de las prácticas que antes ocurrían y que podían faltar a la ley si no se realizaban correctamente, como ir con la boleta. Ahora, la boleta te la da la presidenta de mesa», se explayó Albarracín.

Espectáculos masivos.

No está permitido un espectáulo público masivo, ni en ambiente abierto ni cerrado. Por ejemplo, indicó el secetario electoral, «un boliche la noche anterior no se habilita porque el límite de cierre es difuso y para no dar lugar a especulaciones, en esos casos la jornada electoral se considera desde las 00 del domingo».