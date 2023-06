Ponce compitió el pasado domingo en la interna departamental de Cambia Mendoza y se enfrentó a Jorge Pérez y Alejandro Molero, quien resultó ganador.

“Estamos muy contentos y agradecidos con las 2.500 almas que nos acompañaron el fin de semana, tratando de impulsar un cambio en la forma de hacer política, y con un objetivo y ejes de gestión muy sólidos que nos hacen ilusionar con que el espacio tiene mucho para dar”, expresó Ponce en los micrófonos de F.M VIÑAS.

En cuanto a la posición de los concejales explicó, “no ocuparemos lugar en estas elecciones, entiendo que irán las personas de la lista de Pérez. Pero afortunadamente pudimos posicionar a dos senadores por el 4to distrito, Roberto Fiochi y Patricia Salice”. El joven malargüino Lucas Villar logró posicionarse como aspirante a diputado.

Ponce también analizó el resultado que obtuvo Luis Petri; “teníamos expectativas porque percibíamos una presencia de nuestras propuestas en el territorio, la gente nos ha respaldado y ha sido muy clara”.

También se refirió al triunfo de Molero en la interna local; “debemos respetar la elección popular y aportar para darle la contención a la gente que nos eligió. Voy a trabajar para que las cosas cambien, sabiendo que Alvear quiere que las cosas cambien”.

En cuanto a la relación con Marcolini dijo, “yo formé parte de esta Gestión y el intendente me sacó del espacio, no lo puedo obligar a tener una predilección política conmigo. Yo no estoy acá para negociar cargos ni trabajo, nosotros hacemos esto por una convicción personal, queremos aportar una forma distinta de gobernar, que no quiere decir que sea mejor o peor”.

“Hablar de lo que ya pasó no cambia las cosas, hoy nuestro candidato es Alejandro Molero. Vamos a ser respetuosos con lo que ha sucedido y seguiremos apuntando a futuro”, culminó Carlos Ponce.