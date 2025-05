Un estudio de la cartera que tiene a Patricia Bullrich como titular destacó algunas situaciones de la criminalidad en la provincia y la reacción local no tardó en llegar.

El último informe del Ministerio de Seguridad de la Nación relativo a 2024 reveló este miércoles que la tasa de homicidios dolosos en Mendoza fue de 3,4 cada 100.000 habitantes. El dato fue contrastado en la cartera provincial a cargo de Mercedes Rus, desde donde consideraron que, si bien dieron fe de la veracidad de las estadísticas nacionales, las comparaciones “son injustas y la naturaleza de los datos tienen que ver más con cuestiones políticas que informativas”, por las cifras que aportaron otras provincias, sentenciaron.

Las estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal fueron publicadas por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El estudio ejecutivo expuso cifras de distintos delitos en las provincias.

En Mendoza, la evaluación destacó que aquellos delitos que más variaciones presentaron fueron, además de los homicidios dolosos, el contrabando y aquellos contra la integridad sexual.

El informe nacional

Más de 2 millones de hechos delictivos fueron registrados y utilizados para la conformación de este informe de criminalidad del año 2024 en todo el país.

Homicidios dolosos

Los datos marcaron que en Mendoza hubo 5 asesinatos más que en 2023, lo que llevó la cifra del año pasado a 71 homicidios, con una tasa de 3,4 (cada 100.000 individuos). Este número ya había sido publicado por el propio Ministerio de Seguridad de Mendoza en diciembre de 2024.

En aquel informe local también explicaron los motivos de los homicidios:

Delitos contra la integridad sexual

Dentro de esta categoría de delitos de instancia privada, están tipificados los abusos sexuales (simples y agravados), entre otros.

El informe nacional expuso que Mendoza fue la segunda con mayores mejoras: la tasa se redujo en un 23,8% de un año a otro.

Sin embargo, en comparación con otras provincias, Mendoza destaca entre las que más presentan este tipo de casos. Solo es superada por Jujuy y queda apenas por delante de Tierra del Fuego.

Desde la cartera de calle Salta de Godoy Cruz aseguraron que esto se debe a que en todo el territorio se hacen muchas más denuncias que en otras jurisdicciones del país, por lo que entienden que en otras provincias gran cantidad de casos no terminan siendo judicializados.

Contrabando

El informe nacional detalló que la tasa de estos delitos llegó a 22,2 cada 100.000 habitantes, un aumento del 50,6%. No obstante, las autoridades mendocinas volvieron a refutar este punto, porque explicaron el informe de Bullrich agrupó los delitos de contrabando simple, agravado y de estupefacientes.

A pesar del aumento, la provincia quedó en gran medida por detrás de otras como Formosa (tasa de 308,2), Salta (tasa de 273,9) o Jujuy (tasa de 178,6).

El aumento del 50,6% supone que, de los 307 casos recopilados entre las tres variantes en 2023, en el 2024 la cifra aumentó a 462 hechos de contrabando.

Tenencia de estupefacientes y narcomenudeo

Respecto a la tenencia de sustancias y narcomenudeo, Mendoza redujo sus casos en un 31,8%, con una tasa de 174,2 hechos cada 100.000 personas.

Al unificar todas las variantes marcadas en el informe oficial del 2023 (5.237 hechos), el resultado para este apartado en el 2024 fue de 3.571 hechos registrados.

Robos

Además de no especificar en las condiciones del robo, no se dieron muchos datos de la situación en la provincia. El estudio nacional se limitó a señalar que la tasa de este tipo de delitos fue de 1.511,1 cada 100.000 habitantes.

Este dato significa una leve baja con los datos del año anterior, donde la tasa fue de 1.528,4 y la cantidad de delitos registrados fue de 31.324. La conversión da como resultado 30.872 robos cometidos en 2024.

Trata de personas

La trata de personas es un delito con poca presencia en la provincia. Aunque aquí los datos también son escuetos, donde solo se indicó que la tasa en Mendoza fue de 0,3. El detalle más completo, de 2023, indicó que los casos registrados en el territorio provincial fueron tan solo 9, lo que implicó una tasa de 0,44.

La reacción en el ministerio de Mercedes Rus

Ante la consulta de El Sol, fuentes del Ministerio de Seguridad de Mendoza compartieron su desconfianza, no con los datos que presentaron sobre la provincia, sino sobre la forma en que cuantificaron a las otras jurisdicciones y el motivo de ser de esta publicación.

En el Gobierno definieron que las comparaciones no son parejas, ya que en otras provincias los datos no son registrados con los mismos estándares que en Mendoza. Además, las agrupaciones en varios tipos de delitos también generó interrogantes.

Por otro lado, advirtieron que la publicación de este tipo de informes se corresponden principalmente con intereses políticos y no informativos.

Pusieron como ejemplo las cifras de robos por provincia, compartidas en febrero de este año, que -según el argumento del Ejecutivo local- fue utilizada por la Nación como un arma política para afectar a la imagen de la Ciudad de Buenos Aires, y por ende, al PRO.

Ranking publicado por el Gobierno nacional en febrero.

En la cartera también marcaron recelo porque Bullrich no convocó a formar ningún consejo de seguridad con las jurisdicciones -hubo varias suspensiones- y no hay certeza de cuándo volverá a realizarse alguna reunión. Este ámbito tiene su valor, porque iba a aplicar un sistema de certificación a las provincias sobre los datos delictivos. En Mendoza están seguros de lograr esta certificación.

El malestar de la Provincia no termina allí, debido a que todavía no se cumple con la promesa del envío de más policías federales a Mendoza. Ya se había destinado dinero, insumos y un edificio ubicado frente a la Municipalidad de Guaymallén, pero los efectivos no han llegado a la jurisdicción, revelaron.