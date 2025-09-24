Desde Malargüe, en diálogo con FM Viñas, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, relató su viaje hacia Chile para participar del encuentro binacional en Talca, que se realiza después de más de diez años sin concretarse.

El jefe comunal explicó que se trasladaba junto a una comitiva de autoridades, entre ellos el gobernador de Mendoza y otros intendentes, en medio de un operativo de Vialidad que habilitó solo un carril por la nieve. “La idea es llegar a Chile para este encuentro binacional, donde trabajaremos en mesas técnicas para avanzar en varios temas. El prioritario es lograr la habilitación del Paso Pehuenche para todo tipo de cargas, ya que actualmente está restringido a la carga pesada”, señaló.

Molero remarcó la importancia estratégica del cruce internacional: “Los pasos fronterizos no son solo lugares de tránsito; tienen la posibilidad de unirnos como pueblos vecinos y hermanos, en lo comercial, industrial, educativo, cultural y deportivo”.

En relación con la infraestructura, destacó los avances en servicios básicos e instalaciones necesarias para el funcionamiento de Aduana, Gendarmería, SENASA y sus pares chilenos, y adelantó que existe una propuesta para unificar los controles fronterizos en un solo punto, lo que facilitaría el tránsito y potenciaría el desarrollo de las comunidades cercanas.