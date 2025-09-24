La Vicejefatura del Interior informó que el Paso Internacional Cristo Redentor y el Paso Internacional Pehuenche permanecerán cerrado preventivamente.

El Paso Internacional Pehuenche se encuentra cerrado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, debido a condiciones desfavorables para la circulación segura en el sector chileno.

Asimismo, se indicó que la Ruta Nacional 145 se mantiene transitable con precaución, aunque presenta sectores de la calzada en reparación entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, según lo comunicado por el personal de Vialidad Nacional.

El comunicado lleva la firma de Dardo Fabián Reyes, Coordinador General del Paso Internacional Pehuenche – Argentina, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras.

En cuanto al Paso Cristo redendor, el cierre será a partir de las 22:00 horas de este jueves 25 de septiembre, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. El cierre de barrera en Uspallata se dispuso desde las 20:00 horas.

Según el comunicado, los informes meteorológicos advierten inestabilidad y nevadas en la zona de alta montaña, lo que impide garantizar condiciones seguras de transitabilidad.

Las autoridades recomendaron a los viajeros consultar el estado del paso en el sitio oficial antes de programar sus traslados, con el fin de evitar inconvenientes.

El anuncio lleva la firma de Justo José Bascolo, Coordinador General del Paso Internacional Cristo Redentor – Argentina, dependiente de la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

Para más información, se puede consultar en: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.