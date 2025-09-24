En diálogo con FM VIÑAS, Nicolás Alonso, referente de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio, y el director de Turismo, Gustavo García, presentaron una nueva herramienta digital que reunirá en un solo espacio todos los eventos públicos y privados de General Alvear.

Alonso explicó que la iniciativa busca resolver una problemática frecuente: la dispersión de información. “Había muchos eventos, pero estaban diseminados en distintas páginas y la gente se enteraba cuando ya habían pasado. Por eso trabajamos junto con la Dirección de Turismo en una agenda unificada que permita organizar y difundir las actividades culturales y turísticas del departamento”, señaló.

La agenda digital estará disponible tanto en computadoras como en celulares, con la posibilidad de descargar los eventos directamente al calendario personal. Además, contará con vínculos útiles para acceder a información sobre gastronomía, alojamiento, transporte, cine y teatro, así como a las páginas oficiales de cada evento.

Desde el sector privado, la herramienta también permitirá anticipar promociones, evitar la superposición de actividades y fomentar la organización conjunta. “Por ejemplo, si se acerca la Fiesta de la Cerveza, los comercios pueden armar promociones y actividades complementarias para ese día, generando mayor movimiento económico”, agregó Alonso.

Por su parte, García destacó que General Alvear se ha consolidado como un referente provincial en materia de eventos, con 48 jornadas de ocupación hotelera completa el año pasado y la expectativa de superar esa cifra en 2025. “La agenda permitirá que tanto el sector público como el privado se organicen mejor, para darle un valor agregado al turismo y atender de la mejor manera a quienes nos visitan”, afirmó.

La plataforma ya está activa y abierta a la participación de organizadores privados, que podrán cargar sus eventos para sumarlos al calendario unificado.