Este fin de semana se disputará en San Rafael el Regional C, un certamen de handball que reúne a asociaciones y federaciones de distintas provincias, y que otorgará una plaza para el regional del próximo año.

Del torneo participarán equipos provenientes de San Juan, San Luis y Mendoza, en categorías menores. En representación de General Alvear, la Municipalidad acompañará a las categorías menores damas y caballeros, con un total aproximado de 30 jugadores y jugadoras.

Los profesores Carlos Gatica y Ariela Agostini estaán al frente de los más pequeños: ‘las expectativas son muy buenas, hemos tenido un año positivo tanto en la rama masculina como femenina estamos punteros y muy bien posicionados’.

Por su parte, Ariela Agostini, quien trabaja específicamente con la rama femenina desde hace tres años, explicó la preparación: ‘las categorías más pequeñas entrenan los martes y jueves de 18:30 a 19:30 mientras que las chicas de entre 13 y 17 años, lo hacen lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00’.

En el Regional C competirán con categoría menores, aunque también se sumarán algunas jugadoras de divisiones mayores, ya que el reglamento lo permite.