En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, se llevará adelante una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), como cada año se realiza en el predio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

El Ente Mendoza contará con un stand que reúne a los 18 departamentos de la provincia, junto a cámaras empresariales, agencias de viaje y prestadores turísticos, quienes aprovecharán este espacio para promocionar la oferta turística y generar acuerdos comerciales.

En lo que respecta al sur provincial, General Alvear participará junto a los demás departamentos de la región, con una propuesta innovadora. Este año, el stand estará ambientado como una bodega, y cada municipio dispondrá de un espacio propio para mostrar experiencias ligadas al turismo enológico y gastronómico, considerados grandes atractivos de Mendoza.

‘Se trata de promocionar a la provincia, al sur mendocino y en particular a General Alvear, queremos mostrar nuestras experiencias y propuestas, siempre con la idea de destacar el potencial enoturístico y gastronómico que nos caracteriza’, expresó Carlos Weiner.

La FIT se desarrollará durante cuatro días:

Sábado y domingo : abierta al público en general, con acceso masivo de visitantes.

Lunes y martes: jornadas exclusivas para profesionales, con rondas de negocios, acuerdos y capacitaciones.

Además, Mendoza tendrá presentaciones destacadas:

Sábado a las 15:00 : disertación de la presidenta del Ente Mendoza.

Lunes y martes: presentaciones de productos y propuestas turísticas, entre ellas los senderos de gran recorrido.