En diálogo con FM VIÑAS, la asesora de Discapacidad, Viviana Lima, y la inspectora provincial de Educación Física Especial, Mónica González, dieron detalles sobre el lanzamiento de un proyecto inclusivo que se desarrollará el 1 de octubre en el Polideportivo Municipal.

El programa, denominado “Enredados”, surge como una renovación del histórico “Incluíme, te incluyo”. Según explicó Lima, la propuesta cambia su enfoque: “Antes estaba orientada a estudiantes de cuarto a séptimo grado, pero este año decidimos darle una vuelta de rosca y trabajar con las primeras infancias: sala de 5 con desarrollo motor y primer grado”.

Por su parte, González subrayó la importancia de esta nueva etapa: “El proyecto hoy comienza con un nombre muy especial, porque estamos todos en red: escuelas, familias, municipio y docentes. Queremos poner en el centro a los chicos de 5 y 6 años, porque es una franja en la que la educación física es fundamental y donde más se ven necesidades”.

La iniciativa se desarrollará a través de estaciones de juego exploratorio, con una dinámica inspirada en lo circense, pensada para estimular la motricidad, la socialización y la inclusión. “Los chicos podrán elegir y explorar los distintos espacios, habrá también estaciones de la calma para la autorregulación, y el cierre será con un mago, en un marco alegre y participativo”, detalló Lima.

Además, el proyecto contará con la colaboración de estudiantes de la Escuela Técnica 4-113 Ing. Jorge Barraquero y el PS182 Colegio San Martín, quienes apoyarán en la coordinación de las actividades.

“‘Enredados’ refleja la fuerza de trabajar juntos, porque la inclusión se construye entre escuela, familia y comunidad”, concluyó González.