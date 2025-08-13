En la Finca Modelo de Bodega Faraón, el intendente Alejandro Molero y técnicos del INTA y la Secretaría de Desarrollo presentaron los avances del proyecto hortícola que busca impulsar la producción local a través de cultivos de alto valor comercial. En esta etapa, se expusieron los resultados preliminares del cultivo experimental de espinaca invernal y las evaluaciones en marcha sobre cebolla, lechuga y acelga.

El intendente Molero destacó que la horticultura representa “una de las herramientas con mayor potencial para el futuro productivo de la zona” y que la finca modelo permite transmitir a productores y profesionales experiencias, técnicas, rindes y calidades que pueden convertirse en unidades de negocio rentables.

“Nuestros productores minifundistas tienen en este modelo una gran oportunidad: producir todo el año en espacios reducidos con tecnología, eficiencia y mercados garantizados. El sur y la Patagonia demandan nuestros productos, y nosotros tenemos suelo, clima y sanidad para ofrecer calidad”, señaló.

Molero también subrayó que el trabajo junto al INTA incluye no solo asistencia técnica, sino también financiamiento con créditos blandos para facilitar la incorporación de productores al esquema hortícola, con el objetivo de convertir a General Alvear en “un cordón verde productivo”.

Por su parte, Leandro Silvestre, técnico de la Secretaría de Desarrollo, explicó que actualmente se realiza la cosecha de cinco variedades de espinaca —proporcionadas por dos semilleras mendocinas— para su análisis cuantitativo y cualitativo.

“Queremos ofrecer al sector productivo datos locales, adaptados a nuestra estructura, donde predominan pequeños productores. Los resultados que observamos hasta ahora son muy prometedores en rendimiento y calidad”, afirmó.

Silvestre detalló que la siembra de la espinaca se realizó a fines de abril, de forma directa y con maquinaria sencilla para optimizar costos. Durante los 100 días de cultivo se aplicó riego presurizado, manejo nutricional con nitrógeno, fósforo y potasio, y control de malezas. Además, adelantó que pronto comenzarán las evaluaciones de 15 variedades de cebollas de ciclo corto —coloradas, blancas y dulces— junto con ensayos de lechuga y acelga.

La información y resultados obtenidos se volcarán en material técnico disponible para productores, buscando ampliar la base hortícola del departamento con datos concretos y experiencias adaptadas a su realidad.