El miércoles por la tarde, se llevó a cabo en Casa Salonia una charla denominada: “Malvinas, educación y valores”.

Estuvo a cargo de los Veteranos de Guerra de Malvinas José Cruz y Marcelo Aceto, quienes compartieron testimonios, experiencias y reflexiones sobre el conflicto del Atlántico Sur y el período posterior, transmitiendo el valor de la familia, la patria y la memoria histórica, poniendo el acento en la vida y no en la muerte.

Ricardo Chiapa, ex combatiente, explicó: “este es un recorrido que venimos haciendo, donde su mensaje impacta mucho porque remarcan los valores de la patria y el amor por ella”.

Durante la jornada, José Cruz compartió la emotiva historia de una bandera argentina que logró rescatar y traer de Malvinas en 1982, mientras que Marcelo Aceto relató detalles de las operaciones y desembarcos, resaltando siempre el coraje y la entrega de los soldados argentinos.

El evento formó parte de la tarea de “malvinizar”, manteniendo vivo el recuerdo y el reconocimiento a quienes participaron en la gesta de 1982, y transmitiendo su legado a las nuevas generaciones.