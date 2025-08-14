La diputada provincial Roxana Escudero expresó su preocupación por dos temas que afectan directamente a los productores mendocinos: el incremento del 30% en el costo del seguro agrícola para quienes están en emergencia y la falta de información sobre la colocación de malla antigranizo tras el cese de la lucha aérea contra el granizo.

En diálogo con FM VIÑAS, Escudero informó que citó al ministro Vargas Arizu para que brinde precisiones sobre la cantidad de hectáreas cubiertas con malla antigranizo en la provincia, especialmente en General Alvear, utilizando los fondos ahorrados por la eliminación del sistema de lucha antigranizo.

“Ese era el objetivo: reemplazar la lucha antigranizo por la entrega de malla a los productores. Queremos saber cuántas hectáreas se han colocado y cómo se ha distribuido”, señaló.

La legisladora también criticó duramente el nuevo esquema del fondo compensador, que establece que los productores en situación de emergencia deberán pagar un 30% más que el resto.

“En vez de ser un incentivo para quienes han tenido varios años seguidos de emergencia, se les castiga con un costo adicional. No entendemos por qué. Pedimos que el ministro vaya al recinto a explicar esto, pero aún no hemos obtenido respuestas”, manifestó.

Escudero detalló que, además de mantenerse la histórica diferenciación de costos entre el sur y el norte de la provincia, el beneficio económico que reciben los productores es cada vez menor. El año pasado, un productor en el sur pagaba $180.000 por hectárea y recibía $1,5 millones, lo que representaba 8,33 veces lo invertido. Este año, el valor sin emergencia asciende a $240.000 por hectárea y con emergencia a $312.000, pero la devolución es de $2 millones, es decir, solo 6,41 veces lo aportado.

“Cada vez los costos son más altos, la devolución es menor y sigue la desigualdad entre regiones”, advirtió.

La diputada también remarcó que, pese a pedidos de informes previos, no se ha aclarado si ha disminuido la cantidad de productores que acceden al seguro agrícola.

“Desde 2022 venimos solicitando que el ministro asista al recinto. Necesitamos explicaciones claras para los productores, porque las decisiones que se están tomando no los favorecen, sino que los perjudican cada vez más”, concluyó.