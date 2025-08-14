Un principio de incendio en un vehículo generó alarma en la intersección de Centenario y Calle 16, cuando las llamas comenzaron a afectar el motor del automóvil en plena vía pública.

Según relataron testigos, el fuego se inició de manera repentina, pero afortunadamente no se registraron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Bowen acudieron rápidamente al lugar, logrando sofocar las llamas antes de que se propagaran al resto del vehículo y evitaran consecuencias mayores.

Las causas del siniestro aún no fueron informadas oficialmente, aunque no se descarta un desperfecto mecánico.