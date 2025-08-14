En un hecho que conmocionó a la comunidad de Cuadro Benegas, personal de la Comisaría 38° de San Rafael acudió a un llamado de emergencia tras el hallazgo de restos humanos en la intersección de calle Gomensoro y Zanjón Pavón.

Según informaron fuentes policiales, el aviso ingresó al 911 alertando sobre la presencia de un cráneo humano en la zona. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de restos recientes pertenecientes a un hombre, con material sanguinolento, un globo ocular aún en la órbita, cabello entrecano y signos de acción de animales carroñeros. Las primeras pericias no evidenciaron indicios de criminalidad.

En el operativo trabajaron Policía Científica, la división de canes y personal de la VANT, realizando un minucioso rastrillaje del área. A pocos metros del hallazgo inicial, localizaron un tractor volcado, en cuyo interior había más restos humanos que, según se confirmó, corresponden a Ramón Sambrano, de 82 años.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del suceso para determinar cómo se produjo el trágico desenlace.