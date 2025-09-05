Norma Granado, referente de Granja Don Paco, dialogó sobre los próximos eventos que se desarrollarán en el espacio, comenzando este sábado con la presentación de Bándalos, un grupo musical que viene creciendo con fuerza en la región.

El show se presentará en formato de ensayo abierto, lo que permitirá a los presentes disfrutar de la actuación y también participar bailando y compartiendo con los músicos: ‘ya están todos los preparativos listos, los chicos han ensayado muchísimo y se viene algo lindo como sabemos que es este grupo’, comentó Norma.

La velada comenzará con una cena programada para las 21:30 horas, y luego dará inicio la actuación de la banda.

Además, Norma adelantó que Granja Don Paco ya se encuentra preparando las celebraciones por el Día del Maestro, que comenzarán el 10 de septiembre y se extenderán hasta el sábado 13 de septiembre.

Habrá cenas, meriendas, sorpresas y premios, con precios accesibles para que los docentes puedan elegir cuándo y cómo disfrutar su festejo.