El Rotary Club Anexo General Alvear organiza este sábado 6 de septiembre a las 9:30 en Casa Salonia (Pellegrini 314) una charla interdisciplinaria bajo el título “Cuidá tu columna”, destinada a toda la comunidad y orientada a la prevención, ejercicio y cuidado de la salud vertebral.

En diálogo con FM VIÑAS, la presidenta del Rotary Anexo, Hebe Katzer, explicó: “La idea es generar una charla que le sirva de información a la comunidad, porque siempre tenemos algo en la columna: dolores lumbares, cervicales o distintas afecciones. Queremos que la gente esté informada, pueda hacer preguntas y se lleve tips útiles para mejorar su postura y saber cuándo consultar a un médico”.

La actividad contará con la participación del Dr. Germán Freidenberg, especialista en medicina del deporte en San Rafael, además de la Lic. Hebe Katzer y el Prof. Emanuel Sepúlveda, quienes abordarán aspectos de movilidad y ejercicio. También estarán presentes las licenciadas en Kinesiología Ana Magalí Valenzuela y Karen Mortarotti.

Los temas incluyen posturas inadecuadas, sedentarismo, sobrepeso, contracturas cervicales y lumbares, hernias de disco, artrosis y escoliosis, entre otros.

Además, el Rotary propone acompañar la asistencia con un gesto solidario: “La entrada será una caja de leche larga vida. Siempre intentamos ayudar a otra institución y esta es una manera sencilla de colaborar”, señaló Katzer.

Finalmente, la presidenta agradeció a la Dirección de Cultura por brindar el espacio de Casa Salonia y recordó que el Rotary Anexo General Alvear lleva apenas un año de funcionamiento, invitando a todos los vecinos a sumarse a la organización.