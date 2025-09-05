En un hecho histórico para la salud del sur mendocino, el Hospital Enfermeros Argentinos dio inicio formal a su ciclo de residencias médicas y de enfermería, incorporando por primera vez la residencia en Cirugía General, junto a las ya tradicionales de Medicina de Familia y Enfermería Comunitaria.

El anuncio fue realizado por el Dr. Carlos Losser, quien destacó la trascendencia del acontecimiento. “Hoy es el inicio de un ciclo lectivo nuevo. Dentro de las residencias médicas teníamos la de Medicina de Familia desde hace años, pero hoy se da comienzo a la residencia de Cirugía General. No es fácil que se apruebe una residencia, lleva mucho tiempo, muchos exámenes y pruebas, pero se logró y ya lo tenemos en nuestro hospital”, subrayó.

Losser remarcó que el objetivo central es que los profesionales formados se integren al plantel estable del nosocomio: “La idea es que estos médicos se queden acá, que en los tres o cuatro años de formación pasen a ser parte de este hospital y renueven el plantel médico”.

En esta primera cohorte, ingresaron dos médicos residentes en Cirugía General y un médico en Medicina de Familia.

Voces de la nueva generación

La Dra. María Laura Fernández, una de las residentes en Cirugía General, compartió sus primeras impresiones sobre el inicio del ciclo formativo: “El ambiente laboral es muy lindo, siempre se aprende algo nuevo y el trabajo en equipo hace que la experiencia sea personalizada y muy enriquecedora. Me convencí de que quería estar acá desde el primer día”.

Formada en la Universidad Nacional de Córdoba, Fernández destacó además la importancia de este paso para la región: “Es necesario que en los hospitales haya formación constante de gente joven, porque eso es lo que los mueve y los renueva. La carrera de Medicina no termina con los seis años de facultad, la residencia es fundamental y este hospital nos brinda esa oportunidad”.

Obras en marcha

Por otra parte, el Dr. Losser se refirió al avance de la infraestructura del hospital, destacando especialmente el nuevo pabellón de salud mental, cuyas dimensiones superan las proyectadas inicialmente: “Será un edificio inmenso y de referencia para varios hospitales de la provincia”, afirmó.

Con esta incorporación, el Hospital Enfermeros Argentinos reafirma su compromiso con la formación profesional, la atención médica de calidad y el desarrollo de la salud pública en la región.