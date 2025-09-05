Entre las deudas que la Nación acumula con las provincias y también empresas está el pago de la energía generada, recursos que administra la empresa CAMMESA. En los primeros meses de gestión, CAMMESA no pagó por las energía generada y aculó deudas. El problema es que tampoco cumplió los compromisos de pago de esa deuda. Al Estado mendocino CAMEESA le debe 2.571millones de pesos, es decir 2 millones de dólares, que debían ser pagados en efectivo y en bonos del tesoro. Ante el incumplimiento, el Gobierno activó reclamos administrativos y judiciales para cobrar.

El reclamo de Mendoza es por la energía generada en los Nihuiles, sistema hidroeléctrico que está en manos de Pampa Energía pero en el que el Estado tiene acciones y, así, recibe regalías por la energía generada. La deuda complicó a las empresas energéticas. Y ahora Mendoza reclamará. «Instrúyase a la Asesoría de Gobierno de la Provincia de Mendoza a realizar todas las gestiones administrativas y legales necesarias para exigir a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución RESOL-2024-58-APN-SE#MEC», dice el Decreto de Alfredo Cornejo.