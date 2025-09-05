Los próximos 11 y 12 de octubre General Alvear vivirá un fin de semana a pleno con un evento que promete deslumbrar a vecinos y visitantes.

Analía García presidenta del Aero Club de nuestro departamento destaco: ‘quienes vuelan por primera vez como aquellos que ya han tenido la experiencia podrán disfrutar de la emoción de volar y de las impresionantes vistas aéreas de la ciudad’.

Las entradas ya están disponibles a través de la web, mientras que también pueden adquirirse en forma presencial en Valle Grande Neumáticos, en San Rafael y en distintos puntos de General Alvear.

‘Estamos preparando todo con muchas ganas para recibir a todos los participantes y asistentes de la mejor manera posible, es muy satisfactorio ver cómo el apoyo de la comunidad, tanto público como privado, hace que cosas espectaculares sucedan‘, comentó Analía.

El evento contará con la participación de pilotos de distintas regiones del país e incluso de Chile, con la aspiración de superar el éxito del año pasado y ofrecer un espectáculo aún más grande y emocionante para toda la familia.