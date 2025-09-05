Los despliegues fueron en San Rafael, General Alvear y Malargüe, en el marco de la estrategia de prevención del delito que lleva adelante el Ministerio de Seguridad y Justicia. Incluyeron patrullajes preventivos, controles de vehículos y verificación de documentación.

Desde finales de abril, el Ministerio de Seguridad y Justicia viene realizando operativos de alto impacto en todo el territorio provincial como parte de una estrategia de prevención del delito. Estas acciones incluyen patrullajes preventivos, controles vehiculares y verificación de documentación en distintos puntos estratégicos.

En las últimas horas, la Policía de Mendoza desplegó maniobras en San Rafael, General Alvear y Malargüe. Como resultado de los procedimientos se identificaron a 320 personas, lo que derivó en 16 aprehensiones.

San Rafael: 13 aprehendidos durante controles de identificación y verificación de vehículos

En distintas zonas del departamento, el personal policial identificó a 143 personas, de las cuales 13 fueron aprehendidas. Tres de ellas tenían medidas judiciales pendientes y otras tres por hurto. Además, se controlaron 126 vehículos, incluyendo autos, motos, bicicletas, colectivos y taxis.

General Alvear: 140 personas identificadas y controles vehiculares exhaustivos

En el departamento, personal de distintas dependencias identificó a 140 personas, de las cuales dos fueron aprehendidas. Asimismo, se verificaron 98 vehículos, entre autos, motos, taxis y colectivos.

Malargüe: maniobras con identificación de personas y control de vehículos

Por último, en Malargüe, las maniobras dejaron como resultado la identificación de 37 personas y la aprehensión de una. También se controlaron 18 vehículos, entre autos, motos, un taxi y un colectivo.