Este domingo 7 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, el Autódromo Víctor García será escenario de la primera fecha del Campeonato Alvearense de Speedway, certamen que por primera vez organiza la Municipalidad de General Alvear.

El director de Deportes, Alberto “Tito” Gómez, destacó el trabajo realizado para poner en condiciones el circuito y anticipó un evento con gran convocatoria: “Se ha trabajado mucho en el circuito, incluso la lluvia de los últimos días nos favoreció. Va a ser un espectáculo muy lindo. Es un campeonato de cuatro fechas, con una separación aproximada de tres semanas entre cada una, y siempre en el mismo horario: a partir de las 13:00 horas”.

Como atractivo especial, en esta primera jornada se sumarán pruebas libres de karting entre las 9 y las 12, con el objetivo de abrir camino a futuros proyectos deportivos.

En cuanto a las inscripciones, Gómez explicó que se realizan el mismo día de la competencia: “Los corredores pueden acercarse desde temprano. El valor está entre 80 y 85 mil pesos según la categoría, e incluye el seguro de la federación y los chips del evento”.

Las categorías habilitadas son 110cc ($75.000), mayor cilindrada ($80.000) y escuela ($50.000). La entrada general tiene un valor de $5.000, mientras que los menores de 10 años ingresarán gratis.

Con esta primera fecha, General Alvear comienza a escribir un nuevo capítulo en su calendario deportivo, posicionando al speedway como una propuesta atractiva para corredores y aficionados.